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阿富汗民謠音樂家遭害

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

在美軍完全撤離，並由塔利班接管阿富汗後，許多人擔心在阿富汗從事文化藝術的工作者們會開始受到打壓，結果馬上傳來不幸事件，著名的阿富汗民謠歌曲家Fawad Andarabi傳出遭到殺害。

據報導，Fawad Andarabi是在塔利班宣布要全面禁止公開演奏或演唱音樂後，被人從家裡拖出並且殺害，而他所居住的村莊，就在離首都喀布爾不遠的北方。

事件傳出後，聯合國教科文組織已經發聲，呼籲各國政府要對塔利班組織施壓，敦促他們保護對境內從事藝術音樂及教育的工作者們，同時制定規範，保障他們的權利與安全。

過往在塔利班的統治之下，阿富汗曾一度全面禁止任何形式的音樂表演（除了宗教儀式外），日前在接受媒體訪問時，塔利班更稱音樂是對伊斯蘭信仰不敬的。而雖然塔利班為了降低國際間對於他們的敵意，曾公開表示其統治的方法將和之前不同，會更加的開明，但如今發生這樣的憾事，更讓大家對於阿富汗境內從事藝術的工作者們擔憂。

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