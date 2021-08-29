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阿富汗變天 音樂組織生存成為未知數

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

這兩週國際的焦點除了仍然兇猛的疫情之外，還有阿富汗的局勢。如今塔利班重新執掌政權已經成為事實，一位音樂教授擔心過去辛苦建立起來的音樂組織，未來將會面臨生存的挑戰。

Ahmad Sarmast在過去十五年間在阿富汗積極地從事音樂工作，由他所創建發起的阿富汗國家音樂協會，旨在推廣音樂教育，同時讓許多在街頭遊蕩的青少年，能夠透過樂器演奏的方式，重新找到學習的目標與興趣。

在Sarmast的努力下，協會目前已經有超過三百位的青少年參與音樂學習的計畫，當中更有三分之一為女性。在推廣音樂的同時，也宣揚性別平權的概念。不過，這一切在塔利班推翻現有政權後，都將變得不確定。

上個世紀90年代塔利班也曾統治過阿富汗，在那時，西方音樂被認為是對於伊斯蘭信仰的一種侮辱，因此是完全被禁止的。而雖然塔利班對外表示這次重新掌權，很多規範都會和以往不同，但Sarmast仍相當質疑，因為在2014年他帶領協會下的交響樂團在首都喀布爾的法國領事館演出時，塔利班組織份子就以炸彈攻擊他們，造成他的聽力嚴重受損，而在事後，塔利班還發出警告，說Sarmst的行為，正在汙染阿富汗青少年的心靈。

目前因為治病人剛好不在阿富汗的Sarmst，仍然預計將於九月時回到阿富汗，雖然對未來充滿不確定，但他仍希望能繼續現在的工作。他表示如果這些音樂教育活動被迫停下來，那麼受害的將會是那些參與的青少年們，此外，他也無法想像一個沒有音樂的社會究竟會是如何，因此只要有機會，他會繼續爭取和努力。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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