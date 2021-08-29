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小提琴家帶樂器登機受刁難又一樁

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

小提琴家Rachelle Hunt為了能順利帶上自己心愛的樂器上飛機而足了功課，不但付錢取得國際航空聯盟體系的金卡會員資格，確保她能提前登機來擺放樂器，還將美國聯邦法規中關於航空公司對於攜帶樂器的規範條文印出來隨身攜帶。但即便做了這些，日前她搭機時還是受到空服員的刁難。

日前任職於法蘭克福廣播交響樂團的Hunt搭乘美國聯合航空公司的班機，在登機後，空服員前來告知她樂器必須要當作行李放進貨艙。儘管Hunt極力溝通，甚至出示法律文件，卻得到了「我們並不需要遵守聯邦法規」這樣荒謬的回覆。

最後，在Hunt堅持不退讓的情況下，由機長出面協調，讓事件暫時告一段落，飛機也順利起飛。但整趟行程中，Hunt都必須擔心不知道還會有甚麼情況發生，甚至下機後會不會又有甚麼新的刁難出現。

如今，Hunt已經對美國聯合航空提出正式的抗議，也將此狀況反映給美國音樂家聯盟（American Federation of Musicians），以及德國交響樂團協會（The German Orchestra Union），請他們同時出面對航空公司提出質疑。但直到目前，還沒有得到任何正式的回覆。

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