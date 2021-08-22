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化學專家解密名琴

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

長久以來，許多人都試圖找出為什麼像史特瓦底發利（Stradivari），或瓜內里（Guarneri）等超過數百年以上的名琴，至今仍能不朽且價值高昂的原因。而如今，一群化學家們或許發現了箇中秘密。

德州A&M大學化工榮譽教授，現年87歲的Joseph Nagyvary，一直致力於研究古琴製作中化學物的含量及成分，他發現像是史特瓦底發利或瓜內里等這些兩三百年前的製琴家們所製作的樂器，在木材中都含有大量的化學物，而這些化學物恐怕才是讓這許多古琴至今都能被演奏出動人琴音的最大原因。

由台灣大學化學系教授戴桓青所領導的研究團隊，也在德國著名的化學期刊上，刊載了關於這方面的研究及發現。他們在報告中說明了因為數百年前，木材的保存常會受到各種蟲類的襲擊，因此對於製琴師來說，必須要能條配出讓木材防腐且能驅蟲的塗料，才能確保製作的樂器能保存下來。而所使用的化學原料包括了硼酸、鋅、銅，以及明礬等，研究發現，這些化學物品在古琴當中的含量遠比後世的樂器來得明顯的高了許多。當然，要能更進一步的證明化學物和名琴間的關聯，報告中也表示還需要進行更多的研究。

Joseph Nagyvary同時也表示，一把琴聲音的好壞，或許和上漆的關聯不大，反而會和原始木材在保存期間所使用的化料有比較直接的關係。此外，他也認為，也許最終科學能夠證明，成就一把名琴，除了製琴師的手藝之外，各家所使用的化學原料調配秘方，才會是更重要的成因。

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