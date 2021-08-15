歐盟部分國家開放英國表藝人員免簽入境

文/MUZIK

之前一直擔心因為疫情又加上脫歐效應，會不會影響工作機會的英國表演藝術家們，現在或許可以稍稍鬆口氣，因為根據英國政府最新的宣布，歐盟將有19個國家會對英國開放短期非簽證入境許可。

由英國數位文化傳播體育部門（DCMS）正式發出的公告中，包括德國、法國、瑞典、奧地利、比利時等十九個國家，將允許英國公民已不需要簽證的方式短期入境並進行演出工作。此外，英國政府也在繼續積極地和其他尚未允許短期入境的國家如西班牙、保加利亞、希臘等協商，希望能盡快開放。

這個進展對於英國的表演藝術工作者來說是個好消息，因為如果未來去歐盟國家進行短期巡演都需要申請工作簽證才能入境，會大大增加時間和金錢的成本，也會間接地減少英國表演工作者們和歐盟國的互動與合作機會。不過，這項公告尚未說明細節，像是短期究竟是多短等等。

而目前英國政府對於歐盟國的表演工作者們是採取完全開放的態度，可以採免簽證的方式入境工作長達三個月。

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