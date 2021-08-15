薩拉沙泰遺作問世
文/MUZIK
西班牙小提琴家兼作曲家薩拉沙泰（Pablo de Sarasate）的作品，早已是許多小提琴家們必備的曲目，而現在可能還得要再加上一首了。
同樣來自於西班牙的小提琴家，目前也是音樂學院教授的Manuel Guillén，日前就正式的公開了一首從未亮相過的薩拉沙泰作品。Manuel Guillén一直以來對於西班牙作曲家們的創作非常有研究，也正是在他進行的一項考證計畫中，意外發現在與薩拉沙泰的同時期的音樂刊物中，有記載了他曾經創作過一首無伴奏的小提琴作品。
Manuel Guillén於是更深入地去發掘，結果在同一本刊物中發現了這首樂曲的手稿。在經過小心的復原以及編修之後，如今這首樂曲已經正式由巴塞隆納的一間音樂出版社出版，曲名訂為《Preludio》，而據了解，原始薩拉沙泰的標記為《具幻想風格的節奏》（Molta fantasia cadencioso），也說明了作曲家對於這首曲子的想像。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言