文/MUZIK

如果想要一睹小莫札特在鋼琴前飛快地彈奏優美的音符，那恐怕得要透過電影裡的模擬畫面，又或是等到科技能發展到如《復仇者聯盟》裡那樣自由穿梭在不同時空中的機器才有辦法，不過，一位來自俄羅斯的小小鋼琴家或許能夠讓我們很接近當年的莫札特。

今年年僅11歲的Elisey Mysin，目前就讀於莫斯科音樂院，他在九歲時身穿莫札特裝上台演奏莫札特的D大調輪旋曲，模樣不僅可愛，彈奏的也是嚇嚇叫，影片PO上網後至今已經吸引接近60萬次的點閱。

其實Elisey Mysin成名的時間還要更早些，他在七歲的時候於俄羅斯的一個電視節目中現場演奏蕭邦的夜曲，所展現出來的技巧及音樂的情感，就讓許多人驚艷。而這位小小明星目前也正在逐步地建立自己的音樂生涯，除了在音樂院接受嚴謹的訓練外，也巡迴演出至俄國各地，並和樂團合作演出。此外，他也時常和鋼琴大師馬祖耶夫（Denis Matsuev）一同演出，並接受他的指導。

希望他的才華能夠繼續發展，未來能為更多的愛樂朋友，演奏美好的音樂。

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