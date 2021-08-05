挪亞不搭船改搭小提琴

文/MUZIK

對於水道比鐵道還多很多的威尼斯來說，看到船隻航行穿梭於市區間並不是甚麼稀奇的事，不過，如果看到一把小提琴漂浮在水面上，恐怕還是會驚奇個好一陣子。

義大利著名的建築及裝置藝術家Livio De Marchi近日就在加緊趕工，期望在九月前能完成一個大型的小提琴船，並下水航行於威尼斯的運河中。這把「小提琴」長約十二呎，寬約四呎，Livio De Marchi也已經幫它想好名字，就叫作《挪亞的提琴》。

這個小提琴船的計畫是由威尼斯發展協會所支持進行的，目的是希望創建出一個能展現這個城市特色，音樂與運河的標的物。也期待這個作品的完成，能在社群上掀起一股打卡風，藉此來宣傳城市觀光。

Livio De Marchi向來以創作大型的裝置藝術聞名，在小提琴之前，他已經創造過能在水面浮動的汽車、鞋子等，但以木材為主要創作的材料這回還是第一次。而這把《挪亞的提琴》預計九月正式完工下水，相信到時還會引起一番新的討論熱潮。

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