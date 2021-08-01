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出遊良伴 你／妳需要這些音樂陪伴

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

等了兩個多月，終於從7月27日起，台灣的疫情警戒從三級調降為第二級，相信許多人多已經按耐不住，要來個微出門或微旅行了。英國的Classic FM網站日前整理出了一份古典樂歌單，專門給要準備出門你/妳作伴。以下就是前五首曲單。

1. 柯普蘭《平凡人的號角》

就像啟動汽車需要引擎點火一樣，有甚麼音樂，會比20世紀美國音樂之父柯普蘭所寫作的鼓號進行曲更適合的呢。

2. 克拉拉・舒曼：C小調第二號詼諧曲

在旅程中要保持活力與能量，克拉拉舒曼的詼諧曲再適合不過了。整首樂曲中充滿了舞蹈的活力，就好像充電器般不斷的將能量灌輸給妳。

3. 韋瓦第：四季小提琴協奏曲《夏》

雖然在旅程中可能最不想碰到壞天氣來打擾，但這首協奏曲中的第三樂章，描述暴風雨的樂段卻是很好的提神劑。當然，往好處想，如果連風暴都能克服，還有甚麼能阻擋出遊的興致呢。

4. 菲利浦・葛拉斯：小提琴協奏曲第二樂章

從經典協奏曲到現代作曲大師葛拉斯的作品，這位極簡主義家用最精簡但動人的音符旋律，讓妳在整趟旅程中，都能保持正面思維。

5. 霍爾斯特：行星組曲《木星》

似乎在任何的古典音樂推薦曲目中，都會見到霍爾斯特這部行星組曲的蹤影。作曲家曾自己描述《木星》為「帶來歡樂喜悅的」，相信這也是大家出遊所最希望的情緒。

完整的推薦曲單，請點此

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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