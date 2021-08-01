六個輔修音樂系的好理由

文/MUZIK

有人說，學業、社團、戀愛，是大學生的三大必修學分——對新鮮人來說，「課外」的後兩者，通常比排位第一的學業來得更吸引人——但隨著學習階段的不同，從升上二年級開始，除了課業分量加重、內容加深，大學生涯的轉捩點：是否選擇輔系、雙主修，甚或是轉系的問題，也來到眼前。而對於音樂懷有熱情、好奇與憧憬，但因種種緣由而未進入相關科系的學生來說，加修輔系也許是離夢想最近的又一次契機！它能讓人……

（1）以務實的方式追求所愛

擁有音樂才能、想讀音樂多年，卻因憂心未來出路等「現實因素」而未能如願者，可藉選修音樂系，得到非常近似本科生的系統性學院訓練，又不用放棄看來比較「有保障」的主修科系，捧著飯碗，也能與夢想一起前進。

（2）踏入全新天地

輔修者當然要有足夠的動機努力投入、求取好的成果，但音樂方面的經驗，並非修習課程的必要條件，所以如果對音樂系心嚮往之、躍躍欲試，卻一直沒有機會，就千萬別讓「缺乏經驗」成為阻礙——修個輔系，是最便捷的探索之路，別白白放過。

（3）發揮大學生涯的極致

如前所述，對很多人來說，所謂大學時代的巔峰，可能是由多采多姿的派對與人際關係交織而成。儘管如此，除了與他人的橫向連結，大學階段的另一層重要性，實則仍然在於「認識自己」與「學習、學習、再學習」，畢竟這是人生中難得能夠盡情試驗與探索的一段神奇時間。

此時，專業學生的身分讓人有暇它顧，而且擁有自主決定並為己而擇的能力，還可找到志同道合的朋友與團體，再不一試，更待何時？

（4）趁機向專家學習

YouTube雖然很方便，但仍無法取代面授。選修幾門專業領域的課程，意味多了一種有系統的學習方式，避免因為缺乏熟練者指導而卡關，澆熄了強盛的學習意願。

另外，相較於聘請家教或在外上課，校內課程不會增加額外花費，只要自己能夠調配時間精神，平衡地兼顧主修與輔系學業即可。

（5）了解自己在這個領域能做到什麼程度

如果正猶豫是否要全力追求音樂職涯，輔修可以讓學生藉由專家的評估，明白自己的程度與天賦。

（6）為主修領域加分

雖然主修與輔系未必要有所關聯，但能夠獲得跨學科技能的領域，仍會是不錯的選擇，對主修藝術、文化相關科系者來說，輔修音樂更是再自然不過的延伸，而且能對主修學科有所助益。

進一步說，輔修音樂有如戴上跨域的眼鏡，更能為本科的學習，帶來不同的視角與視野——瞭解這一點的話，加分項就會變得非常有用。

上述也許不脫老生常談，但在種種說法背後，其實最重要的，還是「跟隨自己的心願」、為了自己作出選擇，毋須受任何人左右。

沒必要把花在享受的時間「商品化」，也不用太多計劃或斤斤計較——單純只是覺得有趣而輔修，也沒問題的。

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