雪梨鋼琴大賽首獎出爐

文/MUZIK

從七月一日至十八日所進行的澳洲雪梨國際鋼琴大賽，首獎由義大利鋼琴家Alexander Gadjiev拿下，第二名則由烏克蘭鋼琴家Artem Yasynskyy獲得，地主參賽者Calvin Abdiel則得到第三名。

於1977年所創立的雪梨國際鋼琴大賽，是澳洲境內最重要的音樂比賽，自1988年起改為每四年舉辦一次，而去年因為疫情影響，延至今年舉辦，同時改採線上進行。

獲得首獎的Alexander Gadjiev已是國際上最受注目的年輕鋼琴家之一，在這項大賽之前，他曾拿下2015年濱松國際鋼琴大賽的首獎、2018年蒙地卡羅鋼琴大師賽首獎，並在19年被英國國家廣播電台選為年度的年輕音樂家代表。而他目前也正在參與蕭邦鋼琴大賽。

Alexander Gadjiev出生於1994年。

▲ Alexander Gadjiev濱松國際鋼琴大賽決賽演奏

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