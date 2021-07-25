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德國暴雨造成歌劇院淹水

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

歐洲十幾年來難得一見的洪災，已經在各地奪去許多生命及財產，而在德國北萊茵西發利亞地區（North Rhine-Westaphalia）所造成的災害，也危及到了當地一座百年的歌劇院。

北萊茵西發利亞是這次德國暴雨所造成的洪災災難最劇的地方，其中位於烏帕塔（Wuppertal）的歌劇院，在上周暴雨最激烈的時候，僅僅在不到幾小時的時間，內部就因為排水不及，而累積了高達1.5英尺的積水。

工作人員表示歌劇院內的舞台和樂池都因為積水而受到嚴重的損害，即便大家努力讓淹水盡快退去，但要復原已得花上一段時間，而若再有類似的大雨發生，後果恐不堪設想。

烏帕塔歌劇院建立於1905年，主要被用來演出歌劇，同時也會讓當地的職業舞團使用進行表演。而這次德國的暴雨洪災，已經造成境內超過45人死亡，全德超過百人死亡。總理梅克爾也發表聲明，希望大家能更積極的面對全球極端氣候的問題，否則天災還會不斷發生。

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