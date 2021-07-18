文/MUZIK

當一流的交響樂團登台演奏時，台下觀眾如雷的掌聲是必然的景況。不過即便如此，上周末在檀格塢（Tanglewood）當波士頓交響樂團的團員走上舞台時，觀眾的回應似乎比往常要來得更加熱情。

這是在睽違一年之後，波士頓交響樂團重返檀格塢音樂節的場景，終於能進行現場演出，並且開放觀眾進場觀賞，在樂團進場的那一剎那，大家的情緒都達到了頂點。而或許是為了讓場面更加特別，樂團還有別於以往美式的登台方式（團員各自在演出前就位），採用大家一起並分聲部的形式進場，也讓觀眾的情緒更為沸騰。

當然，受到最熱烈掌聲對待的，是樂團的總監尼爾森斯（Andris Nelsons），以及新上任的行政總監Gail Samuel，他倆一起登台，並簡短的發表了談話。接下來就是久違的現場演出，樂團安排了整場貝多芬的曲目，紀念著整整晚了一年發生的貝多芬250周年慶。

波士頓交響樂團與檀格塢音樂節的重啟，也象徵著美國表演藝術活動的全面解封，在悶了一年多後，接下來暑期的各個音樂節活動將會逐步展開，然後就要迎接九月起新樂季的來臨。

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