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郎朗基金會和英國兒福機構合作

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

鋼琴家郎朗所成立的基金會，郎朗國際音樂基金會（Lang Lang International Foundation），日前宣布將和英國兩個兒福單位合作，將音樂帶給受創孩童。

這兩個單位非別是Richard House，位於倫敦的重症兒童之家；以及Child Bereavement UK，英國喪親兒童關懷協會。透過和郎朗基金會的合作，將會替所服務的孩童及家長安排音樂家及各項的音樂活動，藉以達到撫慰鼓勵的功能。

英國喪親兒童關懷協會的醫療執行長Clare Bullen表示，協會所關懷的兒童當中，多數都曾向她反應，透過藝術、創作、音樂等活動，能夠讓他們更獲得啟發與前行的動力；而重症之家基金會的執行長Lucy Welford則表示，對於生命已快到盡頭的孩童來說，音樂常常能帶來安慰、鼓舞，更重要的，是能讓這些在治療中的孩子感受到歡樂的氣氛。

以下是郎朗在Richard House為這個合作案所做的簡介與演奏：

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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