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香港樂評人、《MUZIK》主筆周凡夫驟逝 享壽71歲

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲首圖：周凡夫於《MUZIK》的首篇專欄文章剪影
▲首圖：周凡夫於《MUZIK》的首篇專欄文章剪影

文/MUZIK

香港知名樂評人、《MUZIK》「雙響炮」專欄主筆周凡夫，於7月7日驟然離世，享壽71歲。

根據香港《立場新聞》報導，周凡夫6日因身體不適入院治療，但情況看似穩定，7日白天其夫人還送筆電至醫院供其辦公，見身體狀況正常才離開，沒想到剛至家中醫院就通知病情急轉惡化，最終於晚間因急性腎衰竭離世。

周凡夫自17歲就開始寫樂評，投身表演藝術評論超過五十載。出版過十幾本藝評專書，包括《現代香港的起跑點-大會堂五十年的故事》（2012）、《四季集—文化澳門十年評論集》（2010）、《雪泥鴻爪譜樂緣—香港中樂團環球巡演紀實回望》（2008）、《愛與音樂同行—香港管弦樂團30年》（2005），為港澳藝文圈留下詳實的珍貴紀錄。

周凡夫從《MUZIK》第20期（2008年5月號）起加入專欄主筆行列，以「雙響炮 Double Bang」為專欄名稱，為讀者介紹香港值得關注的表藝活動與反思，一路至2020年1月號第149期最後一次紙本《MUZIK》出刊為止。同時，周凡夫也與台灣音樂圈來往甚篤，文字作品對於台港澳的藝文交流具有極大貢獻。

除了藝文評論外，周凡夫也熱愛旅遊與美食，常在個人社群媒體分享生活點滴，驟世消息也讓熟知他的人皆感到震驚與不捨，紛紛致上哀悼之意，追憶這位藝文圈口中永遠笑口常開、樂觀健朗的「周大哥」。

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