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大放送 皇家大會堂線上音樂會免費聽

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

34套管弦樂曲目、四十個不同的製作，以及超過八十位作曲家的作品，如今都可以免費在阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團的官網及社群平台上觀看。

皇家大會堂管絃樂團日前宣布，在這次疫情期間（2019年至今）樂團所有的線上音樂會錄影音，都將免費上架在官網及社群媒體上，供使用者欣賞。這些演出可說是大師雲集，包含了像是指揮家杜達美、哈汀、前紐約愛樂音樂總監吉伯特、尼爾森斯、路易西和鄭明勳等，以及獨奏家像是Stefano Bollani、Yefim Bronfman、Kirill Gerstein、Igor Levit等。

當中特別值得推薦欣賞的有指揮家Iván Fischer所指揮的莫札特第34號交響曲、Klaus Mäkelä指揮德布西的《海》，杜達美指揮演出的馬勒第四號交響曲，以及獨奏家Igor Levit所彈奏的貝多芬第三號鋼琴協奏曲。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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