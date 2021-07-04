唱片大廠用線上拍賣所得支持年輕音樂家

文/MUZIK

DECCA唱片獎助金（DECCA BURSARY）是一個以線上拍賣會來募資，並將所獲資金用於協助年輕音樂家們建立演奏事業的一項計畫。

進入官網，可以看到目前在線上進行拍賣的物品，包括有珍貴的黑膠唱盤，音樂家的手稿，人物的肖像畫等。特別的還有可以和DECCA旗下的簽約藝人，進行多元的交流，像是一對一的大師班、參與音樂家的彩排或錄音過程，甚至是在演出前於後台直擊音樂家們準備登台時的樣貌。

這個計畫到目前為止，已經捐出差不多兩萬英鎊給英國及愛爾蘭地區的各級音樂學校，或是前來申請的音樂家及團體們。拿到經費的個人及單位可以利用這些款項去購買樂器、參與更多的音樂講座或大師班活動，或者是接受更好的音樂教育指導。

DECCA的執行總監Laura Monks表示，透過長期和音樂家們的合作互動，DECCA深深了解到音樂的力量，而他們正是透過這樣的力量和資源，來協助更多的音樂家們，在音樂多元的領域當中，正確地跨出重要的第一步。

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