樂團惡搞再一發
文/MUZIK
還記得之前報導過的樂團和指揮聯手惡搞獨奏家的故事嗎，如果還沒看過請點此。這回，我們要來看看樂團的團員們是怎樣在排練中來開指揮的玩笑。
俄國作曲家普羅柯菲夫的名作《羅密歐與茱麗葉》當中有一段音樂，管樂聲部特別的吃重。但仔細聽聽，會發現這段旋律其實蠻像一部經典電影中的配樂。沒錯，正是美國作曲家約翰威廉斯（John Williams）為《星際大戰》所寫的《帝國進行曲》。
從影片中可以看到管樂聲部似乎早就預謀好，要給大家來點「驚喜」，而讓人更意外的是轉換的過程近乎完美，聽起來非常的順理成章。而雖然畫面只有短暫的帶到一下指揮的反應，卻也可以發現他立刻就調整好來配合樂團一起胡鬧。
只可惜，最後發起的管樂聲部自己撐不住而笑場，也讓這個普羅柯菲夫的《星際大戰》沒能順利演完。
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