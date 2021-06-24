延後解封再度打亂逍遙音樂節規劃

文/MUZIK

英國政府日前宣布原訂於六月底的解封日，因為受到新一波的疫情影響，將會再延後一個月。這也讓本來預計復工的各行各業，無不大失所望，更對於許多需要提前安排準備的產業，像是表演藝術界，受到莫大的衝擊。

每年BBC逍遙音樂節（BBC Proms）的舉辦場館，皇家阿爾伯特廳（The Royal Albert Hall）的執行總監Craig Hassall在接受訪問時，就表達了對於解封再延期的失望，同時他也認為，政府預計要執行的領航員計畫（pilot schemes），有其不公之處。

「我認為領航員計畫特別獨厚了某些受歡迎的項目，對此我相當的不滿以及失望。」Craig Hassall說道。目前在這項計畫下，即便解封日延後，仍然有一些大型的活動能夠如期舉辦，像是足球比賽、一級方程式賽車，還有溫布頓網球公開賽，此外，先前報導過 韋伯的音樂劇 ，據說也在這項特別的計畫之中。

Craig Hassall表示，阿爾伯特廳在先前就已經對政府提出了一份完整的評估報告和計畫，希望能夠被採納放置在領航員計畫中，只可惜事與願違。而距離今年的逍遙音樂節時間越來越近，但不確定的因素卻越來越高，在不知道到底能夠開放到甚麼程度的情況下，也讓主辦單位很難及早準備。

目前針對逍遙音樂節，阿爾伯特廳最壞的打算是希望能開放一千名的觀眾入場。

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