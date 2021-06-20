錯過鐵達尼號的倫敦交響樂團

文/MUZIK

看過電影《鐵達尼號》的觀眾，應該都對於樂師們在要沉船時仍然處變不驚而繼續演奏音樂安慰乘客的那幕留下了印象，而電影中呈現的四重奏團，在真實的情況中其實是一個編制更大的室內樂團，而這個樂團，本來還有可能會是倫敦交響樂團（？）。

根據鐵達尼號沈船事件的生還者Lawrence Beesley的回憶，當時在即將要沉船時還堅持要用音樂伴隨大家的樂團人數大約有八位，「在那晚發生了很多英勇的事蹟，但沒有甚麼比得上那些樂手們，在船身一點點的沉入大海中時，還盡責地繼續演奏音樂。」非常遺憾的，這些樂手們最後都未獲救，隨著鐵達尼號，永沉於大海之中。

不過，在本來的計畫之中，會搭上鐵達尼號的，除了這幾位樂手之外，還有倫敦交響樂團（LSO）的團員們。事實上在1912年的四月十五日鐵達尼號發生撞冰山沉船的不幸事件的前一週，LSO的團員們才剛搭著鐵達尼號的姊妹船SS Baltic前往美國，進行團史上第一次的美國巡演。而本來如果照著原訂的計畫，他們要乘坐的船正該是鐵達尼號。

據說本來應該要在四月初就進行首航的鐵達尼號，因為船公司白星航運（White Star Line）決定先做一次航線的測試，而刻意延後一周，這也讓本來該坐上鐵達尼號的倫敦交響樂團，不得不改搭其他的郵輪。而當鐵達尼號沈船的消息傳來時，LSO的團員正在美國聖路易市準備演出。

可想而知，當樂團結束巡演要坐船回英國時，團員們在航行的過程中，心情一定是七上八下的。不過，當他們回到倫敦不久之後，便和幾個友團們合辦了紀念音樂會，來弔念因為這個悲劇而喪失性命的一千多人，當中也包括了那幾位英勇盡責的音樂家們。而在音樂會的最後，樂團們特別安排了演奏《與主更親近》這首聖詩，便是船上樂手們用來陪伴鐵達尼號最後時光所演奏的音樂。

在1912年的美巡之後，倫敦交響樂團再踏上美國，要等到52年後的1964年了。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》