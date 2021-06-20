可能不會被抓了 韋伯新作有望如期上演

文/MUZIK

音樂劇作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）日前公開表示，如果英國政府無法履行六月底解封的承諾，他將訴諸法律行動，同時不惜冒著被抓入獄的可能，也會如期開放他的劇院。不過，在日前英國首相的一席公開談話後，這個僵局似乎有解了。

本來預計在六月底就會解封的英國，卻又因為新冠變種病毒的肆虐，宣佈將會再延一個月。這對各行各業來說都是衝擊，表演藝術也不例外。知名的劇院老闆Rosemary Squire就表示，通常一個大型的演出計畫，都需要好幾個月的前置作業，大家在過去一段時間都照著政府的規定走，把目標放在六月底能順利解封登台，如今又要再延，不但對劇院本身來說會有巨大的損失，所有參與的藝術家，工作人員們的生計也會出問題。

英國這波的戒嚴限制多數表演場館最多只能開放半數觀眾入場，但對於大型的演出製作來說，這樣無疑是認賠殺出，韋伯的新作《仙履奇緣》（Cinderella）便是如此，這也是為何他會如此堅持，即便政府不允許，他也要在六月底完全開放觀眾入場。

然而日前首相強森表示，當局正在審慎評估所有的可能，特別針對幾個指標性的活動，將用特例的方式允許其進行，韋伯的音樂劇也在其中。強森在聲明中特別提及他對於韋伯成就的欽佩，同時也表示政府正在積極介入協調，希望能夠協助讓這個爭議圓滿解決。

韋伯對於強森的表態表達驚喜與欣慰，但同時也說目前一切都還未明朗。他也再三強調，保護觀眾和所有演出人員的健康安全，是他最重要的目標。而根據一項來自倫敦學院大學的報告，若是能要求室內觀眾全程戴上口罩，再搭配其他相關的防疫規範，即使劇院取消觀眾入場的數量限制，也能妥善地阻止疫情蔓延。

韋伯的新作《仙履奇緣》預計將在6月21日進行首演。

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