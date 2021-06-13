足球守門員用貝多芬來提升比賽表現

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

在健身運動的時候聆聽古典音樂，已經不是甚麼新鮮的話題。不過，在高強度競爭的職業運動賽事中，運動員選擇古典音樂用來當作賽前暖身的餐點，就比較少見了。

曾經入選英格蘭國家足球代表隊的守門員大衛詹姆斯（David James）日前接受電台節目訪問時，就和大家分享了他對古典樂的熱愛，包括了他在比賽前都會以聆聽貝多芬第九號交響曲來準備好自己。

詹姆斯說在2006年的世界盃時，入選的三位守門員包含他都提出了自己的熱身歌單，當時他選擇的，就是貝多芬第九號交響曲的第四樂章。「只可惜因為我不是正選守門員，因此音樂被排在比較後面，結果大家就無緣聽到了。」他在訪談時說道。

除了貝九，詹姆斯在節目中也分享了他所喜愛的其他作品，像是霍爾斯特的《行星組曲》、聖桑的《參孫及達麗拉》，還有柯普蘭的《輪旋曲》。他覺得透過這些音樂，能夠讓他在激烈的比賽前，沉澱心情，並做好能面對任何情境的準備。

雖然職業運動員用古典樂來幫助自己準備比賽並不是一種風潮，但詹姆斯也非僅有，目前正在拚戰法國網球公開賽的紅土之王納達爾（Rafael Nadal），就曾表示他也是貝多芬的愛好者之一，還命名自己的豪華遊艇為「貝多芬號」。

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