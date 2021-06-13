柏林愛樂數位音樂廳將提供高音質服務

文/MUZIK

自從2008年以來，柏林愛樂數位音樂廳（The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall，簡稱DCH）提供使用者透過網路串流服務欣賞每季至少40場的柏林愛樂音樂會，以及不斷累積的演出資料庫。這些以第一流的拍攝及錄音技術所製作的線上音樂會，如今又將更上層樓。

DCH日前宣布，將在不提高付費價格下，全面提供無損高音質的服務，加上原本就已經升級的超高畫質影像服務，未來使用者可以在DCH上，欣賞到比擬第一線錄影音室效果的音樂會內容，將大幅提升使用者的觀看經驗。

柏林愛樂的大提琴手，同時也是柏林愛樂數位媒體的執行總監Olaf Maninger就表示，自從創立以來，將最好的音樂會體驗透過網路傳遞給全球的音樂愛好者，就一直是DCH努力的目標。如今即將上線的高畫質高音質服務，將能讓使用者體驗有如親臨錄音現場般的真實。

這個高音質無損技術，主要來自於柏林愛樂的合作夥伴日本網路先機公司（IIJI）。透過這項技術，柏林愛樂數位音樂廳將能提供遠高於CD的音質，而第一個階段將會先全面升級資料庫中的節目，而之後現場音樂會的轉播也會使用同樣的技術。

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