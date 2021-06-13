聽新聞
test
0:00 / 0:00
柏林愛樂數位音樂廳將提供高音質服務
文/MUZIK
自從2008年以來，柏林愛樂數位音樂廳（The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall，簡稱DCH）提供使用者透過網路串流服務欣賞每季至少40場的柏林愛樂音樂會，以及不斷累積的演出資料庫。這些以第一流的拍攝及錄音技術所製作的線上音樂會，如今又將更上層樓。
DCH日前宣布，將在不提高付費價格下，全面提供無損高音質的服務，加上原本就已經升級的超高畫質影像服務，未來使用者可以在DCH上，欣賞到比擬第一線錄影音室效果的音樂會內容，將大幅提升使用者的觀看經驗。
柏林愛樂的大提琴手，同時也是柏林愛樂數位媒體的執行總監Olaf Maninger就表示，自從創立以來，將最好的音樂會體驗透過網路傳遞給全球的音樂愛好者，就一直是DCH努力的目標。如今即將上線的高畫質高音質服務，將能讓使用者體驗有如親臨錄音現場般的真實。
這個高音質無損技術，主要來自於柏林愛樂的合作夥伴日本網路先機公司（IIJI）。透過這項技術，柏林愛樂數位音樂廳將能提供遠高於CD的音質，而第一個階段將會先全面升級資料庫中的節目，而之後現場音樂會的轉播也會使用同樣的技術。
更多關於柏林愛樂數位音樂廳的消息，請參考這裡。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言