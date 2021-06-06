2021逍遙音樂節公布節目規劃
文/MUZIK
四月份宣布今年將如期且開放觀眾入場的英國逍遙音樂節（The BBC Proms），日前再公開了今年將參與演出的表演者們，總計將於7月30日起的44天中為觀眾帶來52場的演出。
今年恰逢逍遙音樂節150周年，在去年因為疫情必須要以無觀眾演出的方式進行後，將再度迎來觀眾入場，這對於音樂節和英國表演藝術界來說，具有相當指標的意義。 不過雖然疫情趨緩，但許多國家仍然有嚴格的旅行限制，這也讓今年音樂節活動的表演者集中在英國本地優秀的音樂家身上。像是指揮家John Eliot Gardiner，大提琴家Steven Isserlis，小提琴家Nicola Benedetti等。而近來搏佔眾多古典樂版面的坎納梅森家族（Kanneh-Mason family）也將登台，演出聖桑的動物狂歡節。
當然還是有不少國際演奏家排除萬難前來共襄盛舉，像是法國鋼琴家Pierre-Laurent Aimard，美國小提琴家約夏貝爾，阿根廷大提琴家Sol Gabetta等。音樂節的總監David Pickard表示，在疫情下，要籌畫像這樣一個大型的音樂節活動實在不容易，但他非常感動所有參與的音樂家們，無不盡力配合，同時規劃提出高水準的表演曲目，同時也非常期待能夠看到觀眾入場，大家一同來享受音樂的美好。
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