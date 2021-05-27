疫情下的脫歐 拉圖懇籲：救救LSO

文/MUZIK

倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra，LSO）首席指揮拉圖已請求英國政府：支持樂團挺過脫歐及COVID- 19疫情危機。

出國演出頻率頗高的倫敦交響樂團，以往在歐洲大陸登臺的節目甚多，疫情爆發之前，國際巡迴為該團帶來的進項，即占全部收益的40%，當然，這下都泡湯了。

如今，歇演14個月的倫敦交響樂團，已於巴比肯中心重迎觀眾，拉圖受訪時指出，樂團必須找到活路，很感謝公眾基金的支持，但對維持全團的生存來說，這只是杯水車薪——上個樂季有99天的巡迴演出遭到取消，而且再也回不去了——COVID-19疫情掩蓋了（脫歐造成的）影響，現在問題暴露出來，包括很基本的，像是貨運條例規定，在兩個地方登臺之後，卡車就得回到英國，那要如何巡迴？簡直荒謬得很。

該團營運總監Alan Goode認為，疫情與脫歐彼此加乘，使問題更加惡化，疫情讓歐洲各國挹注於音樂和藝術的基金普遍減少，脫歐又使樂團前往歐洲巡演的花費增加。樂團主席、第二部小提琴團員David Alberman則說，大家都很擔心，因為脫歐的關係，出去演出，除了要付稅金，以非歐盟成員國籍的身分賺來的錢，還要扣除當地的社保費（social charges），希望能盡快達成新的協議，來解決諸如此類的種種問題。

行政總監Kathryn McDowell表示，雖然倫敦市與私人贊助者組成的藝術委員會，已經盡其所能，幫助樂團撐過COVID-19疫情，但作為、也將一直是國際性樂團的倫敦交響，面對情勢的改變，格外須要尋求解方。目前該團與政府合作，嘗試盡快改善狀況，畢竟還有法國、德國、義大利、西班牙的演出等著他們，而現在，到這些地方巡迴，某種程度上已經變得跟遠征亞洲一樣複雜了。

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