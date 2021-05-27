Armani贊助正在蓋新樓的史卡拉

文/MUZIK

Armani集團近來成為史卡拉歌劇院的新合作贊助商，其實在史卡拉成立基金會之初的1997年， Giorgio Armani 就是他們最早的支持者之一，該集團的重新歸隊，對劇院而言別具意義。

Armani本人發出聲明表示，在這個嚴峻的時刻，不能對遭逢大難的文化界視若無睹，幫助米蘭十分重要，藝術看似非生活必須，而常被排到次要的位置，但它其實不可或缺。戲劇、音樂、舞蹈都是美與人類最高品質——創造力、靈巧度、想像力、奉獻心——的表現，帶來進步與重生。

他首先選擇贊助米蘭市，除了看重史卡拉的標誌性意義，也是出自個人情感與過往經驗的選擇，該地帶給他許多觀賞演出的記憶、有許多選用他服飾的顧客，激發他很多設計上的靈感，還因為1994年那場辛諾波里指揮的《艾蕾特克拉》。如今，他比以往都更覺得自己對支持史卡拉歌劇院，這個對米蘭人與非米蘭人同樣傳奇、作為智慧與堅忍象徵之地，負有道義上的責任。

另一頭，史卡拉劇院的新大樓此時正在奠基動工，它位於現在的史卡拉後方，作為全院更新計劃的一部分，將取代1997年時購入的舊建築。該計劃的第一部分、音樂廳與廊臺更新及舞臺現代化工程，耗時3年，已於2004年完工。

建築師Mario Botta構想了整棟大樓的雛型，包括那個蓋在現有建築上方的橢圓突出部，地上11層樓（36公尺）、地下6層樓。該建築為綜合用途，將包含備有大型樂池的排練室、新的芭蕾舞工作室，目前在主院外運作的行政部門，也會在此擁有新的辦公室。舞臺下方18公尺的空間，幾乎全部用於面積310平方公尺、室內高度14公尺的樂團排練室，按照聲學設計師Yasuhisa Toyota的要求打造，可以當作錄音室使用。

新的空間，也能讓工作人員在不干擾排練與演出的情況下，製作舞臺佈景，新的舞蹈排練室將安置於頂層、足有150平方公尺，該層並將儲存目前還在倉庫裡頭的劇院檔案。整棟建築預計於2022年末完成。

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