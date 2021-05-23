日本大分縣設立阿格麗希日

文/MUZIK

每年春夏季於日本別府所進行的別府阿格麗希音樂節，今年不敵新冠疫情，再度宣布取消，而身為藝術總監的阿格麗希（Martha Argerich），日前也親自在音樂節的官網上，留下給樂迷們的訊息。

對於取消音樂節的活動，阿格麗希深感遺憾，但她也了解目前日本的疫情仍然嚴峻，地方政府為了民眾的安全，而不得不取消這類的表演活動。她同時也對許多本來受邀要前往日本參與音樂節活動的音樂家們深感歉意，特別是老朋友大提琴家麥斯基（Mischa Maisky）。而在訊息的結尾，阿格麗希也再度表明，這並不是音樂節的休止符，她將滿心期盼疫情能夠過去，當世界再度恢復常態時，她也將來到日本，繼續將美好的音樂藝術，帶給喜愛她的樂迷們。

近年來已鮮少在海外亮相的阿格麗希，別府音樂節是少數她每年都固定會參與的活動之一。甚至在當年熊本大地震後，她也堅持音樂節要續辦，用音樂來安慰人心。也因此，音樂節所在的大分縣，在今年音樂節確定取消之後，也立即宣布從今年起每年的六月五日（阿格麗希生日）為《阿格麗希日》，作為她今年八十歲的賀禮。

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