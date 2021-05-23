拉琴開車兩不誤 樂團首席紀念莫利柯奈

文/MUZIK

義籍小提琴家、倫敦Arte管弦樂團首席Raffaele Pagano疫期求生，一邊轉戰Uber司機，一邊也不忘練琴。34歲的他，2014年從那不勒斯移居倫敦，自COVID-19疫情造成的第一波封城開始、打亂他原本的演出工作時，就開始了Uber司機的兼職生涯，而且兼得相當認真，不但每週跑車70小時，在系統上更得到顧客們平均5星以上的優評。

在知道自己的音樂偶像之一、著名電影音樂作曲家莫利柯奈（Ennio Morricone）2020年7月6日逝世的消息之後，Pagano開始在車上拉琴：「我心裡響起清晰的旋律，於是停下車」，他接受《SWLondoner》訪問時回憶，「我永遠不會忘記自己在Berkeley廣場上的一家魚類餐廳前，拿琴演奏出心裡的聲音，還錄了下來。」

這次經驗，也讓他體認到如此「另類練習」的好處：在混合動力車裡，關著車窗、開著空調拉琴，簡直就如置身於隔音完備的錄音室裡一樣。（混合動力車或電動車，不須啟動引擎，也能靠電力維持車上冷氣系統運轉）

非只練琴，當Pagano在這種環境中，意識到自己最喜歡的莫札特、貝多芬、柴科夫斯基等音樂家，也不是在多麼舒適的環境中才能創作時，又開始嘗試作曲——他閉眼靜處，聽著自己的心跳振動，由此開始了屬於他的第一段旋律，奇妙的過程，連他自己都難以置信——就這樣完成了處女之作，在與朋友合開的Brockley公園戶外免費音樂會上首演。

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