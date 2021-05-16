別撲空！ 新冠肺炎防疫管控升級 多檔演出取消
文/MUZIK
近日COVID- 19 疫情急趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心於5/11發布公眾集會活動最新指引、提升防疫級別，現場表演藝術節目首當其衝，國家表演藝術中心所轄三館、各大樂團、臺北流行音樂中心等，紛紛公告因應對策，並取消多檔節目。
國表藝三館皆繼續維持進入室內空間須量測額溫、配戴口罩、實聯制登記等原有防疫措施。兩廳院即日起僅開放戲劇院一號門、音樂廳二號門，若當天廳內有節目演出，則將在演出前四十分鐘開放原有入口；臺中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心則對現場演出祭出間隔座位，且有多檔節目異動。
【兩廳院】
廳院選：唐美雲歌仔戲團《光華之君》精彩重現等節目取消；《雙城之聲－台北愛樂青年合唱團年度音樂會》等外租節目延期或取消。
【臺中國家歌劇院】
2021 NTT-TIFA 國光劇團《狐仙》等節目取消；2021 NTT-TIFA 黃翊工作室 + 《小螞蟻與機器人：游牧咖啡館》調整；2021愛樂人講堂《樂讀馬勒的交響人生》等外租節目異動或取消。
【高雄衛武營國家藝術文化中心】
陳建騏《一人之海》音樂會等暫停售票；【衛武營藝企學】等節目取消；2021經典法文音樂劇《鐘樓怪人》等外租節目取消。
同屬國表藝旗下的國立臺灣交響樂團，也有「布魯克納第八—簡文彬與國臺交」、「《迷魂記》與《永恆之愛》—威爾森與國臺交」、「湖與海的幻景—大衛．胡斯與國臺交」等節目取消。
臺北市方面，臺北市立交響樂團5月音樂會全部取消；臺北流行音樂中心《BBC藍色星球2 台達50影像音樂會》、《2021年鐘樓怪人》皆告延期。
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