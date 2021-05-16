棕熊的心跳之歌
文/MUZIK
在英格蘭的布里斯托爾（Bristol），有一個專門收留歐亞野生棕熊的園區，在上周末牠們經歷了一段奇妙的事件，那就是欣賞了一個專門為牠們量身打造的室內樂音樂會。
擔任演出的是Sacconi Quartet，而演奏的曲目則是來自於作曲家Roxanna Panufnik的創作，曲名為《Heartfelt》。這首作品創作的靈感，來自於棕熊的心跳聲，作曲家在醫護人員將棕熊麻醉並進行結紮手術時，利用數位儀器來監聽棕熊的心跳聲。「我發現，棕熊的心跳聲大致上會圍繞著升F」，Roxanna這麼說道，而這也成為其創作的重要元素。
Sacconi Quartet在這場給棕熊的音樂會中，拉奏的是《Heartfelf》的第二樂章，而這個樂章主題為《跳舞棕熊之哀嘆》（Lament for a Bulgarian Dancing Bear），主要是在描述保加利亞地區的傳統習俗，強迫棕熊跳舞來取悅人類，而這項不人道的行為，在2007年時因為歐亞棕熊面臨生存危機時，已被多國立法限制。
目前園區總共收留了四隻棕熊，另外還有三隻灰狼，四隻猞猁屬等。
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