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原來不是彈錯而是琴譜本來就錯

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

不少人在學琴（彈琴）的過程中，會去買琴譜來練習，尤其是一些自己喜愛的樂曲，又或者是藝人的創作、乃至於影集、電影等相關的配樂等，但可能很少人會去懷疑，這些樂譜所呈現的究竟是否全然正確？

曾六度獲得葛萊美獎殊榮的美國歌手、創作人兼鋼琴家比利喬爾（Billy Joel），就發現出版商所發行關於他歷來創作的音樂琴譜，當中有不少錯誤，就連他的招牌曲《Paino Man》，也是如此。

在比利喬巡演時擔任協演的鍵盤手David Rosenthal，在最新的訪談中就提到了，他目前其中一項的工作，就是協助比利修正這些已出版琴譜的錯誤。他也表示，這些錯誤有很多都已存在很久，但購買者多半不會發現，因為即便演奏起來怪怪的，許多樂友也只會先懷疑是否自己的能力不夠，所以才彈得不正確，而非琴譜根本就是錯的。

不過，未來消費者在購買比利喬的琴譜時，就不需要擔心還有這樣的問題發生。因為疫情讓比利喬爾和樂手們本來排定的巡演都不得不暫停或延後，也讓他們有更多的時間去檢視這些樂譜。

David Rosenthal也表示，在這段期間，比利喬爾非常照顧這些跟他一起合作的音樂家們，確保不會因為暫時失業而影響到生活，這也讓大家更願意為他工作，並期待疫情結束後再度攜手登上舞台。

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