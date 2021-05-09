Qwest TV古典樂頻道正式上線
文/MUZIK
澳洲線上音樂平台Qwest TV，由音樂製作人Reza Ackbaraly和美國傳奇音樂大師昆西瓊斯（Quincy Jones）所創立，宣布開設全新頻道Qwest TV Classical，內容將以古典樂、舞蹈和歌劇為主。
Reza，現任Qwest TV的總監，在接受訪問時談到為什麼要創建一個古典樂的頻道。「我有很長一段時間在MEZZO工作，這是一個以古典音樂為主的電視頻道，而昆西在求學時代，曾受教於Nadia Boulanger，這位教導過史特拉汶斯基、葛拉斯和伯恩斯坦的大師，並深受其影響，所以在他的音樂中，一直都有著古典音樂的理念，也成為想要做這件事情的動機。」
Qwest TV Classical在未來將為以把古典音樂傳遞給更多大眾為宗旨，提供高品質的演出節目。此外，也不將只侷限於西方音樂，而是會融入更多不同傳統背景的音樂形式，展現多元開放的態度。
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