疫情被迫取消「不能來真的就來虛擬的」數位樂團創造驚奇
文/MUZIK
鋼琴家Thomas Deng本來預計將要和他大學的交響樂團合作，一同演出蕭邦的第二號鋼琴協奏曲，但因為疫情的關係，被迫取消。只不過滿心期待又加上努力準備，最後卻無法如願登台演出，未免太過可惜。於是Deng決定還是要創造一個機會和樂團演出，只不過，這個樂團，是由他自己創建的。
Deng花費數小時，認真地把總譜上每個音符都鍵入電腦中，創造出了一個虛擬的樂團。透過模擬器樂的聲音，Deng的數位樂團呈現出了不輸給真實樂團的效果，連本來他要合作的Colby College音樂教授Jon Hallstrom在聽過之後，也大為訝異，認為這個虛擬的版本不但在技術上無可挑剔，就連音樂的深度也做到了非常高的水準。
以下的影片就是Deng和他的虛擬樂團一同演奏蕭邦第二號鋼琴協奏曲的第三樂章，是不是相當不可思議呢？
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