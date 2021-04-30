日本最具代表性的演奏場館！三得利音樂廳慶祝三十五歲生日
文/MUZIK
最為日本最具有代表性的古典音樂演奏場館，位於東京的三得利音樂廳今年將要渡過35歲的生日。
三得利音樂廳（Suntory Hall）完成於1986年，當時建造的目標就以打造世界最一流的音樂廳作為方向，而在過去35年來，三得利音樂廳總共已舉辦過19000場音樂會，總進場人數高達近兩千萬人（統計至2020年年底）。
在週年慶的記者會上，現任音樂廳總監，也是知名大提琴家堤剛說到，去年因為疫情影響，世界各地的音樂表演活動都被迫取消或延期。而三得利音樂廳很幸運的是還能維持一定程度的表演活動，這些在疫情下的經驗未來也很樂意於世界其他地方的演出場館來做分享，希望在不久的將來，各地都能逐步地回到正軌。
本來一年可以有600多場演出活動的三得利音樂廳，去年只剩下一半左右。今年疫情仍然在時好時壞的光景下，預計要能回到常態，恐怕不容易。也因此藉由這個周年慶，音樂廳也宣布了將推出全新的數位化服務｢三得利數位音樂聽｣，標榜無時無刻無距離的，讓樂迷朋友能夠透過線上服務，參與音樂廳的各項活動。
此外，音樂廳也公布了周年慶的演出活動計畫，包含了將再度訪問的維也納愛樂，並將由八十歲的指揮大師慕提帶領，預料又將會掀起一陣高潮。
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