快訊

諾富特群聚源頭恐是外籍機師 陳時中：飯店不再收外籍機師

疑確診個案到過 桃機二航廈美食街關閉清消中

日本最具代表性的演奏場館！三得利音樂廳慶祝三十五歲生日

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

最為日本最具有代表性的古典音樂演奏場館，位於東京的三得利音樂廳今年將要渡過35歲的生日。

三得利音樂廳（Suntory Hall）完成於1986年，當時建造的目標就以打造世界最一流的音樂廳作為方向，而在過去35年來，三得利音樂廳總共已舉辦過19000場音樂會，總進場人數高達近兩千萬人（統計至2020年年底）。

在週年慶的記者會上，現任音樂廳總監，也是知名大提琴家堤剛說到，去年因為疫情影響，世界各地的音樂表演活動都被迫取消或延期。而三得利音樂廳很幸運的是還能維持一定程度的表演活動，這些在疫情下的經驗未來也很樂意於世界其他地方的演出場館來做分享，希望在不久的將來，各地都能逐步地回到正軌。

本來一年可以有600多場演出活動的三得利音樂廳，去年只剩下一半左右。今年疫情仍然在時好時壞的光景下，預計要能回到常態，恐怕不容易。也因此藉由這個周年慶，音樂廳也宣布了將推出全新的數位化服務｢三得利數位音樂聽｣，標榜無時無刻無距離的，讓樂迷朋友能夠透過線上服務，參與音樂廳的各項活動。

此外，音樂廳也公布了周年慶的演出活動計畫，包含了將再度訪問的維也納愛樂，並將由八十歲的指揮大師慕提帶領，預料又將會掀起一陣高潮。

更多關於三得利音樂廳的資訊請點此

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

嘉市24年音樂廳砸1142萬改善 跟上現代專業設備

杜達美將接掌巴黎歌劇院

日本古典樂發展中的猶太力量

昨境外+4 兩機師本土感染微乎其微

相關新聞

日本最具代表性的演奏場館！三得利音樂廳慶祝三十五歲生日

最為日本最具有代表性的古典音樂演奏場館，位於東京的三得利音樂廳今年將要渡過35歲的生日。

疫情被迫取消「不能來真的就來虛擬的」數位樂團創造驚奇

鋼琴家Thomas Deng本來預計將要和他大學的交響樂團合作，一同演出蕭邦的第二號鋼琴協奏曲，但因為疫情的關係，被迫取消。於是Deng決定還是要創造一個機會和樂團演出，只不過，這個樂團，是由他自己創建的。

杜達美將接掌巴黎歌劇院

擁有超過350年歷史的巴黎歌劇院，即將迎來新的音樂總監，當紅的指揮明星杜達美（Gustavo Dudamel）將於八月起正式上任。

日本古典樂發展中的猶太力量

猶太音樂家在古典音樂世界中的存在感實在很強烈。而這不僅只是在西方世界而已，作為亞洲的古典音樂大國，樂評家Honma Hiromu日前就發表文章寫到，猶太裔的音樂家們也深深地影響了日本古典音樂的發展。

三十多年頭一遭 英國黑膠銷量就要超越CD

受到與COVID- 19疫情相關限制措施的影響，英國樂迷將更多注意力投注於選購黑膠，加速其經典「復興」，甚至逆轉數位載體大幅度取代類比載體的趨勢，竟然在銷量上即將反超CD，或可打破1987年以來的三十多年紀錄。

日本百歲人瑞鋼琴家舉辦獨奏會

1921年出生的日本鋼琴家室井摩耶子（Mayako Muroi）即將在下周度過她人生第一百個生日，而在這之前，她以99歲的高齡，於日前辦了一場個人慶生音樂會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。