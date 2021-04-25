杜達美將接掌巴黎歌劇院

文/MUZIK

擁有超過350年歷史的巴黎歌劇院，即將迎來新的音樂總監，當紅的指揮明星杜達美（Gustavo Dudamel）將於八月起正式上任。

這項任命於上週正式公告，劇院總監Alexander Neef表示，杜達美一直就是他們在尋找這個職位時的唯一人選，而這個任命的任期將長達六年。杜達美也隨後發表聲明，表示自己將會致力於延續巴黎歌劇院悠久的名聲與傳統，同時也放眼未來，尋求更多與當代藝術創作者們合作的契機。而他也立刻公布了上任後的第一個委託創作，將和英國作曲家Thomas Adès合作一齣全新的芭蕾舞劇。

除了這個即將上任的職位外，這位被時代雜誌評選為最能影響世界的一百位人物的指揮家，還同時身兼瑞典哥德堡交響樂團的名譽指揮、故鄉委內瑞拉西蒙·玻利瓦交響樂團音樂總監，以及 才剛續約至2025-2026年樂季的洛杉磯交響樂團音樂總監 。

杜達美在巴黎歌劇院的前任者為瑞典指揮家Philippe Jordan。

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