三十多年頭一遭 英國黑膠銷量就要超越CD

文/MUZIK

受到與COVID- 19疫情相關限制措施的影響，英國樂迷將更多注意力投注於選購黑膠，加速其經典「復興」，甚至逆轉數位載體大幅度取代類比載體的趨勢，竟然在銷量上即將反超CD，或可打破1987年以來的三十多年紀錄。

英國唱片公司去年來自黑膠片的收入，爆漲了30%，增加的480萬張銷量，帶來8650萬英鎊，這也是1989年以來的最高數字。因為疫情無法參加現場演出的樂迷，把預算轉往購買唱片，Fleetwood Mac的《Rumours》等經典老片很受歡迎，Harry Styles 與 Kylie Minogue等歌手的新發行也取得佳績。

英國唱片業協會（British Phonographic Industry，BPI）表示，自1987年——那個Rick Astley、T’Pau、Pet Shop Boys高居銷售榜首的時代——以來，販賣黑膠唱片的獲益正在首度超越CD。疫情並沒有阻擋CD銷量持續衰退的頹勢，雖然這種載體很方便，但受到串流的嚴重影響，CD似乎已經不再受到收藏者青睞，去年銷售額縮水1億1500萬英鎊，跌幅達到18.5%；銷量則銳減1/3、約1600萬張，與2010年時，為英國唱片業貢獻5億6300萬產值的狀況，早已不可同日而語——當時來自黑膠的收入，還只有350萬英鎊。

樂迷選擇沉浸於實體專輯，讚美封面藝術與說明內頁，作為串流當道之下的另一種實體選擇，疫情迫使唱片行關門，他們就轉向網購。BPI執行長Geoff Taylor指出，在傳統零售通路癱瘓的狀況下，黑膠仍表現亮眼，顯示它能夠作為數位串流的夥伴、長期擔任其配角。2021年，黑膠銷售收益非常可能正式超越CD，「擁有實體創作」，成為即時又方便的串流之外，親近自己所愛音樂人的一種方式。

舊有載體戰得火熱、銷量互有消長的同時，當道的串流在流行音樂領域仍然勢不可擋，2020年英國市場的串流量達到1390億條，與2019年的1140億條相比，成長了22%之多，加上來自Spotify、Amazon Music、Apple Music等串流商的獲益分額，串流音樂最終為英國唱片公司帶來7億3600萬進項、上漲了15.5%。

如果把來自數位頻道——包括含廣告的串流、YouTube上有版權的音樂影片、日漸式微的音樂下載等項目——加總起來，收入則達7億8200英鎊，幾乎是實體產品收入的四倍。

綜合來說，去年英國唱片公司得到3.8%的成長，總收入達到11億英鎊，但他們依然認為，並非每位聽者都支付了公平對價。人們在Google旗下的YouTube每年收看上百億條音樂影片，但YouTube去年僅付了4380萬英鎊的權利金——大約只有黑膠銷售成長額8650萬的一半

英國2020年黑膠銷售前六名：

1 Fleetwood Mac – Rumours

2 Oasis – What’s The Story, Morning Glory?

3 Amy Winehouse – Back To Black

4 Harry Styles – Fine Line

5 Kylie Minogue – Disco

6 AC/DC – Power Up

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