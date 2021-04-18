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日本百歲人瑞鋼琴家舉辦獨奏會

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

1921年出生的日本鋼琴家室井摩耶子（Mayako Muroi）即將在下周度過她人生第一百個生日，而在這之前，她以99歲的高齡，於日前辦了一場個人慶生音樂會。

室井摩耶子是目前日本最高齡的鋼琴演奏者，她於1941年畢業於東京音樂學院，現在東京藝術大學的前身。1945年她和日比谷公會堂交響樂團合作演出協奏曲，而這個樂團正是後來NHK交響樂團的前身。隨後室井摩耶子至歐洲留學，並開展了長達數十年的音樂家生涯，直到60歲時才回到祖國定居。她在2012年舉辦90歲音樂會時接受訪問曾說到，即便年齡日長，生理狀況比不上年輕時，她仍然保持一天練琴至少四小時，音樂會前至少八小時的習慣，非常讓人欽佩。

在這場一百歲音樂會上，室井摩耶子演奏了貝多芬的《月光》奏鳴曲，還有《給愛麗絲》，雖然演奏技巧上無法和年輕人們相比，但她所演繹出來的音樂，仍然感動了許多當天在場的觀眾。

室井摩耶子表示，現在的她更能了解音樂和藝術之美是甚麼，她認為所有的藝術都必須是要內化後的表現，而這樣的轉化，並不受到生理條件的影響，同時是一個無止盡的追求，即使她再多活一百年，也無法走到盡頭。

▲2015年室井摩耶子演奏片段

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