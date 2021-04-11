影視配樂大舉進佔「2021古典樂曲名人堂」

文/MUZIK

Classic FM日前公布了「2021古典樂曲名人堂」（Hall of Fame）入榜名單，這項活動是開放由一般愛樂大眾們進行投票，選出年度最受歡迎的音樂，而範圍涵蓋了傳統的古典音樂，以及電影、電視影集配樂，還有電玩音樂。

而在今年共十五萬六千多選票所選出的三百首作品當中，可以發現影視配樂及電玩配樂的入選數量大大提升，像是美國作曲大師約翰威廉斯（John Williams）為電影《辛德勒名單》所作的主題曲，就得到第十六名的佳績，而他其他的作品像是《星際大戰》、《哈利波特》、《大白鯊》、《侏儸紀公園》等也都有入選，總計他以九部作曲進入前三百大，在當代作曲家中最受歡迎。

而其他的影視配樂作曲家入選的還有漢斯季默（Hans Zimmer）、約翰貝瑞（John Barry）等人的作品。此外，日本作曲家下村陽子為電玩作品《太空戰士》還有《王國之心》所作的配樂也進入前三百大，其中王國之心更排名第86位，也是今年電玩配樂中最受到歡迎的作品。

在純古典樂的部分，莫札特以16部作品入選成為作曲家之冠，而貝多芬共有五部作品入選前20大，證明他的音樂仍最受到大眾喜愛。至於今年古典樂曲名人堂的第一位，則是由英國作曲家佛漢威廉士的《雲雀飛翔》拿下。

完整榜單 請參閱此 。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》