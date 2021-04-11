歌劇排練防疫口罩 舊金山登場

文/MUZIK

去年夏天，我們看過舊金山歌劇院服裝部疫中求生，將製作戲服的能力轉用於醫療生產，為第一線人員縫製逾萬枚口罩的創舉。

不過他們並未止步於此，而是結合加州大學舊金山分校的醫生們，聯手開發能夠有效減少COVID-19病毒傳播機會的歌手排練專用口罩。該院服裝部團隊運用原本製作束腹的布料，為口罩打造足夠歌手呼吸的空間，又能緊密封邊，杜絕氣溶膠溢散。該部資深製作監督Galen Till頗具信心地表示：佩戴者可以放心地盡情練唱，就像以前一樣，新口罩能夠保護他們，也能保護他們身邊的人。

口罩內部為多層彩色纖維，以輕量內框緊密封邊，一路環繞耳廓，於背後固定，前方也有魔鬼氈，方便使用者打開飲水。

Till一面示範戴上口罩，一面說明：「我們需要新的用具，讓沒辦法戴著一般口罩工作的歌手可以排鍊。」

為了讓現場表演藝術活動能夠安全地重新開始，舊金山歌劇院與前來協助的加州大學舊金山分校醫學院展開一場腦力激盪——其產物，也就是這款口罩的雛型，即是來自後者成員：會唱歌劇的外科教授Sanziana Roman。

Roman表示，他在家裡廚房的檯面上，做出了口罩的設計原型，看起來相當夢幻，自己「試唱」之後，體驗到此物正是他們所需，可以讓人們安全地群聚在同一個房間練習；歌劇院服裝部的設計師將之改進得更加舒適、耐用，也更吸引人，再由Roman送到加州大學Davis分校設計系測試，證明口罩確實能夠阻隔個人製造的氣溶膠，且能防止佩戴者吸入氣溶膠，完全達到他預想的效果。

最後，舊金山歌劇組織Adler Fellows的歌手們，對新品進行終極測試，其成員之一Chris Ogelsby表示，戴起口罩表演仍十分舒服，其結構並不真正直接碰觸鼻或口，所以完全不妨礙歌唱，讓他們又能近距離地聚在一起，而不用擔心病毒隨之傳染。

歌劇院打算在4月室內排練《賽維亞的理髮師》時，讓新口罩正式上場，該製作同月將於Marin County Civic Center戶外演出（演出時不用戴口罩上臺）——但有了新的防護裝備，演員們在後臺都能安全地盡情交流了——而這場疫情暴發以來的首度公演，更讓全院，以及所有參演的音樂與藝術團體雀躍不已，他們早悶壞了。

Roman指出，曾經看過日本跟紐約的歌劇院，也有使用完全不同款式的排練口罩。她結合自己的興趣及專長，與舊金山歌劇院合作開發的這型實用口罩，設計已經得到專利，也期待其它歌唱團體能夠廣為應用：「我希望它不只是用在歌劇院，也能用在合唱團、學校、教堂等。」

回顧： 舊金山歌劇院服裝部 改縫口罩

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