文/MUZIK

如果有關注MUZIK《讀樂》上的新聞，應該已經發現人類絕對不是唯一會彈奏樂器或演唱的動物，甚至比較起來，有些動物對於音樂的熱情與投入，還比人類更多，來自芬蘭的Elmo就是最好的例子。

Elmo是一隻愛爾蘭雪達犬（Irish setter），他的主人在多年前發現他對於彈奏鋼琴有興趣後，就時常帶他出入有鋼琴的地方，讓他好好施展身手，並且用影片記錄下來。 從上面的影片可以看到，Elmo不但彈琴，還能展現難度頗高的自彈自唱，同時，還能不時的以眼神來注意攝影機有沒有好好地把他精彩的表演給記錄下來。

另一支影片則是看到主人帶著他來測試平台鋼琴，Elmo一樣展現出他的專業與熱忱，毫不保留的盡興演奏與演唱。只能說，他真的是一隻愛好音樂的狗狗啊。

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