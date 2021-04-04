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久石讓將擔任日本世紀交響樂團首席客席指揮

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

配樂大師久石讓將從今年四月起開始擔任位於大阪的日本世紀交響樂團（Japan Century Symphony Orchestra）的首席客席指揮一職，任期為三年。

這項任命在早先樂團的開季記者會上正式宣布，久石讓預計在這一個樂季將會指揮樂團演出三套音樂會，曲目包括了現代作品、古典名曲，以及他自己的創作。

日本世紀交響樂團成立於1989年，初始是由大阪愛樂的市民們所發起的公募性質樂團，後轉型成為法人團體。樂團主要的演出場地為大阪市的交響音樂廳（The Symphony Hall），目前的音樂總監為飯森範親，秋山和慶擔任音樂顧問。

現年七十歲的久石讓是國際知名的作曲家，他的創作深受簡約音樂風格的影響，在1984年和宮崎駿合作動畫《風之谷》，成為備受注目的配樂家，也開啟了他和宮崎駿之間長期的合作。除了配樂之外，久石讓也創作了許多交響曲、協奏曲及室內樂的作品，同時他也熱衷於指揮，還曾多次受邀來台指揮國家交響樂團演出古典及原創音樂。

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