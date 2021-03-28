2021德奧春夏季音樂節舉辦狀況一覽

文/MUZIK

時間飛逝，一轉眼2021也過了三個月了，緊接下來，馬上就要進入傳統古典音樂節舉辦的季節。去年因為新冠肺炎疫情肆虐，歐陸幾乎所有的音樂節活動都停擺，而隨著今年狀況漸漸好轉，許多音樂節也已經決定照預定時程舉辦，接下來就帶大家看幾個德奧境內最重要的音樂節活動訊息。

1. 巴登巴登復活節音樂節（Baden-Baden Easter Festival March 27 — April 5）

截至目前為止，主辦單位對如期舉辦抱有希望但仍不確定會是如何。過往音樂節最主要的演出團體，柏林愛樂管弦樂團似乎已經在為音樂節的演出進行準備，但最終要以何種型態以及場地時間，都還有待定奪。

2. 德勒斯登音樂節（Dresden Music Festival May 14 — June 12）

今年的主題確定為「對話」。自2009以來便擔當音樂節總監一職的大提琴家楊格勒（Jan Vogler）表示，音樂節將會保持彈性，同時利用不同的方式如限制觀眾人數，以及使用線上直播，來確保音樂節如期舉辦同時並保有既有的精神及特色。

3. 萊比錫巴赫音樂節（Leipzig Bachfest June 11 — June 20）

今年的音樂節將以「救贖」為主題，預計安排演出巴赫的《馬太受難曲》，以及33部清唱劇作品。目前演出的場地已經完全敲定，但預計只開放部分的席位讓觀眾入場參加，而是否會再增加觀眾的人數，則要看接下來兩個月疫情的狀況而定。

4. 海姆巴赫室內音樂節（Spannungen Festival June 17 — June 21）

由鋼琴家沃格特（Lars Vogt）所創辦的海姆巴赫音樂節，又被稱作是室內樂中的拜魯特音樂節。去年因為疫情改為用廣播、電視及線上轉播，仍然吸引許多樂迷的關注。而今年已確定將會如期舉辦，目前規劃每場演出不超過70分鐘，無中場休息，同時開放觀眾數不超過130人。

5. 薩爾茲堡音樂節（Salzburg Festival July 17 — August 31）

這是去年唯一如期舉辦的音樂節活動，而且即便在疫情最險峻的當時，薩爾茲堡音樂節仍創下超過七萬多名觀眾及音樂家參與但無感染者的成就。今年音樂節將進行為期超過一個月，共168場的演出活動，期望再創「薩爾茲堡的奇蹟」。

6. 拜魯特音樂節（Bayreuth Festival July 25 — August 25）

或許是古典音樂世界中最重要的音樂節活動，去年因為疫情被迫取消的拜魯特音樂節，今年將會捲土重來。音樂節預計將分為室內及室外兩個型態，演出華格納的歌劇作品。這個音樂節對樂迷來說有多重要呢，據說去年買票的觀眾，幾乎少有人退票而願意多等一年，就可以看出端倪了。

7. 波恩貝多芬音樂節（Beethovenfest Bonn August 20 — September 10）

本來去年安排要慶祝貝多芬250歲生日的54場演出活動，將全部搬到今年舉行。不過有了去年的經驗，今年主辦單位也同時準備了三套不同的計劃，來因應可能的疫情狀態。但可以確定的是，今年一定會如期舉辦，替這位偉大作曲家進行一場遲來的慶生活動。

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