打擊樂真是屬於男性的樂器嗎？

文/MUZIK

在現代的交響樂團中，擁有女性團員已經不再是一個讓人訝異的事情，而即使某些樂團仍然是以男性為主（恐怕還有不少是如此），但仍可以看到女性團員分佈在各器樂聲部中，只有一個聲部可能是例外。

根據調查數據，倫敦的七支大型交響樂團中，打擊樂聲部的女性數量，只佔3%。沒錯，只有3%！也難怪在倫敦的音樂圈中，打擊樂又被戲稱為｢男人玩的樂器｣。但再深入來看，似乎又不是這麼回事。在英國高中乃至於大學的音樂系擊樂學生，占比從四到六成不等，也就是說，學習擊樂的女性並不在少數，但即使納入整個英國的職業樂團來計算，女性在擊樂聲部的占比也僅有7.7%，這比例的確顯示出了有些甚麼問題存在。

目前擔任倫敦一所高中音樂班主任，同時自己也是一位女性擊樂家的Emily Gunton就撰文討論了此一現象。一種可能是她有觀察到，如果學校中的擊樂老師是女性，就比較能吸引到女性的學生。就以英國皇家北方音樂院為例子，開始有意識的聘請女性擊樂家擔任教師，甚至是擔任擊樂系的主任後，女性學生的數量也開始變多，目前學習擊樂的女性學生已佔超過六成。

但即便女性擊樂家的數量變多，要能進入職業樂團擔任打擊樂手似乎仍然面臨挑戰。曾在2012年倫敦奧運上擔任表演的擊樂家葛蘭妮（Evelyn Glennie），在她的自傳中就回憶到，就學時因為無法融入男性擊樂家們的社交活動中，漸漸地感到孤立。Emily Gunton也注意到，或許這是一種不經意發生的現象，但確實許多擔任擊樂的高層人物，或是有權決定事情的，像是樂團或比賽的評審們，都以男性居多時，加上彼此有著相同的社交經驗和背景，也會影響到女性的機會甚至是參與的意願。

只能說，女性擊樂家們的天分和能力，絕對是不輸給男性的，只是要在職場中能夠獲得平等的待遇，還需要有一些制度或者是根本觀念上的改變。就像1913年伍德爵士（Henry Wood）替他的樂團招募了六位女性小提琴團員（在當時可謂創舉）時所說的，他無法想像女性擔任弦樂以外器樂的演奏團員，而這個說法，如今已經是非常過時了。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》