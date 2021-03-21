聽新聞
test
0:00 / 0:00
注射疫苗時傳來的天籟
文/MUZIK
美國總統拜登日前宣布希望在美國國慶日時，讓大家的生活恢復到正常的狀態。而要能達到此一目標，疫苗的注射率絕對是重中之重，也因此全美各地現在正在如火如荼的實行疫苗注射計畫。而在麻州的一個注射中心，上周六迎來一位接受注射的人，還順帶帶來了一段精彩的音樂表演。
這位音樂家不是別人，正是在疫情期間大量使用社群媒體來傳遞音樂的大提琴家馬友友。馬友友日前前往麻州一所社區大學接受第二劑疫苗注射，由於注射完後，必須要在現場等待十五分鐘，確認身體無不良反應後才可以離開。於是馬友友決定利用這段時間，演奏一些音樂，來舒緩現場注射者的緊張情緒，同時也慰勞工作人員的辛勞。
這段演奏被現場的人拍攝下來上傳，也吸引了許多網友的迴響。馬友友演奏了巴赫的無伴奏大提琴組曲，以及舒伯特的《聖母頌》，只能說當天去注射疫苗的人，除了可以生理上得到疫苗的保護之外，心靈上也有機會獲得了一些的慰藉，一舉兩得啊。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言