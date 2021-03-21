快訊

搶打全台第一針？ 莊人祥說蘇貞昌這原因才透早接種

台灣輸出上海案例？ 莊人祥：已去信了解未獲回覆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注射疫苗時傳來的天籟

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

美國總統拜登日前宣布希望在美國國慶日時，讓大家的生活恢復到正常的狀態。而要能達到此一目標，疫苗的注射率絕對是重中之重，也因此全美各地現在正在如火如荼的實行疫苗注射計畫。而在麻州的一個注射中心，上周六迎來一位接受注射的人，還順帶帶來了一段精彩的音樂表演。

這位音樂家不是別人，正是在疫情期間大量使用社群媒體來傳遞音樂的大提琴家馬友友。馬友友日前前往麻州一所社區大學接受第二劑疫苗注射，由於注射完後，必須要在現場等待十五分鐘，確認身體無不良反應後才可以離開。於是馬友友決定利用這段時間，演奏一些音樂，來舒緩現場注射者的緊張情緒，同時也慰勞工作人員的辛勞。

這段演奏被現場的人拍攝下來上傳，也吸引了許多網友的迴響。馬友友演奏了巴赫的無伴奏大提琴組曲，以及舒伯特的《聖母頌》，只能說當天去注射疫苗的人，除了可以生理上得到疫苗的保護之外，心靈上也有機會獲得了一些的慰藉，一舉兩得啊。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

立院衛環委員會設專案小組監督疫苗 藍綠交火

政院：不樂見違反疫苗保密義務 衍生變數影響採購

越南未出現血栓案例 AZ疫苗照打不誤

港次劑疫苗將施打 專家：首劑若有副作用不可打

相關新聞

注射疫苗時傳來的天籟

美國總統拜登日前宣布希望在美國國慶日時，讓大家的生活恢復到正常的狀態。而在麻州的一個注射中心，上周六迎來一位接受注射的人，還順帶帶來了一段精彩的音樂表演。 這位音樂家不是別人，正是在疫情期間大量使用社群媒體來傳遞音樂的大提琴家馬友友。

《后翼棄兵》即將改編為音樂劇版本

2020年網路串流平台Netflix推出的迷你影集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit），描繪西洋棋士貝絲．哈蒙（Beth Harmon）如何以女性之姿在1960年代的棋界中殺出重圍。影集上線後叫好又叫座，而近日更宣布了一個意外的形式再度登場──音樂劇。

經費、脫歐、疫情讓倫敦新音樂廳胎死腹中

本來預計計畫興建的倫敦泰德現代音樂廳（Tate Modern of classical music），日前正式被否決，也讓這個本來備受期待能成為英國，甚至是歐洲最具指標的新表演場館，最終換來嘆息及失望。

英國將逐步開放表演活動的舉辦

好消息，歷經三次封城，如今英國的表演藝術活動有望在五月時做有限度的開放，這對於飽受疫情衝擊的藝文產業，雖然不到春暖花開的地步，但確實是往好的方向邁進了一大步。

德州小提琴家擁琴入睡以防樂器失溫

德州日前經歷一場罕見的低溫風雪，向來溫暖的地方竟然連續好幾天氣溫低至零下十度甚至二十度，也造成當地電力供應中斷，水管斷裂而缺水，影響了數以百萬人的日常生活。這個突如其來的低溫，也讓弦樂器的演奏者們頭痛不已。

聆聽現場音樂會可提升孩童的專注力與感知力

好的，也許大家都已經認知到，學習古典音樂的孩子，並不一定就不會變壞或是變聰明。但古典音樂是不是真能對小朋友帶來一些正面的助益呢？根據來自英國的調查報告顯示，答案是肯定的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。