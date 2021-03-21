注射疫苗時傳來的天籟

文/MUZIK

美國總統拜登日前宣布希望在美國國慶日時，讓大家的生活恢復到正常的狀態。而要能達到此一目標，疫苗的注射率絕對是重中之重，也因此全美各地現在正在如火如荼的實行疫苗注射計畫。而在麻州的一個注射中心，上周六迎來一位接受注射的人，還順帶帶來了一段精彩的音樂表演。

這位音樂家不是別人，正是在疫情期間大量使用社群媒體來傳遞音樂的大提琴家馬友友。馬友友日前前往麻州一所社區大學接受第二劑疫苗注射，由於注射完後，必須要在現場等待十五分鐘，確認身體無不良反應後才可以離開。於是馬友友決定利用這段時間，演奏一些音樂，來舒緩現場注射者的緊張情緒，同時也慰勞工作人員的辛勞。

這段演奏被現場的人拍攝下來上傳，也吸引了許多網友的迴響。馬友友演奏了巴赫的無伴奏大提琴組曲，以及舒伯特的《聖母頌》，只能說當天去注射疫苗的人，除了可以生理上得到疫苗的保護之外，心靈上也有機會獲得了一些的慰藉，一舉兩得啊。

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