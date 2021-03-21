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《后翼棄兵》即將改編為音樂劇版本

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2020年網路串流平台Netflix推出的迷你影集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit），描繪西洋棋士貝絲．哈蒙（Beth Harmon）如何以女性之姿在1960年代的棋界中殺出重圍。影集上線後叫好又叫座，不但橫掃全世界點閱榜，更在上週金球獎中得到「最佳迷你影集或電視電影」與「最佳迷你影集或電視電影女主角」殊榮，可說是2020年最風光的影視作品之一，而近日更宣布了一個意外的形式再度登場──音樂劇。

製作公司Level Forward宣布，他們已與《后翼棄兵》原作版權方買下舞台演出權利，並且預計改編為音樂劇版本。Level Forward執行長Adrienne Becker與製作人Julia Dunetz表示：「觀眾已經很熟悉本故事裡，堅毅女性們之間的情誼如何支持貝斯．哈蒙的生涯，並且邁向最終勝利──音樂劇版將會提供全新無畏的觀點。」本音樂劇的創意團隊則尚待公布。

關於歐美冷戰時期以西洋棋做為角力戰場的音樂劇，先前也曾有《棋王》（Chess）一例，由瑞典知名樂團ABBA的Benny Andersson與Björn Ulvaeus創作。即便1988年的百老匯首演反應平平，但由於歌曲傳唱度高，近年成為另類經典。《后翼棄兵》挾著劇集知名度出發，未來會有怎樣的音樂劇模樣，令人期待。

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