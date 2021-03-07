經費、脫歐、疫情讓倫敦新音樂廳胎死腹中

文/MUZIK

本來預計計畫興建的倫敦泰德現代音樂廳（Tate Modern of classical music），日前正式被否決，也讓這個本來備受期待能成為英國，甚至是歐洲最具指標的新表演場館，最終換來嘆息及失望。

造成這個計畫無法實現的最大原因，還是來自於經費。這座地標型的現代表演場館預計建造的經費高達兩億八千多萬英鎊，部分由政府負擔，而多數則要來自於募款。但在過去幾年英國財政狀況不佳，在考量多數民眾觀感的情況下，政府出資的意願越來越低，金額也不斷下修，而民間的募款則受到脫歐的影響，還有自去年爆發的新冠肺炎疫情，而困難重重。

幾年前， 當拉圖爵士（Simon Rattle）決定回到倫敦擔任樂團音樂總監 時，他其中一項願景就是要催生這座音樂廳。畢竟目前倫敦所擁有的兩個具規模的音樂表演場館，皆是上個世紀中期甚至更早的產物，不但老舊，基本的聲響功能也不符合需求。然而，拉圖爵士在不久前決定離開英國而在德國繼續他的音樂事業，也讓這個計劃失去了最有力的支持者。

泰德現代音樂廳興建計畫的終止，是倫敦第二個被消失的新大型表演場館，另一個為本來預計興建的全新歌劇院，也是因為經費問題，還有選址爭議而最終取消。看來對倫敦的表演藝術愛好者及工作者來說，要等待一座新的現代化場館，還要有好一段路要走。

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