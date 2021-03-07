英國將逐步開放表演活動的舉辦

文/MUZIK

好消息，歷經三次封城，如今英國的表演藝術活動有望在五月時做有限度的開放，這對於飽受疫情衝擊的藝文產業，雖然不到春暖花開的地步，但確實是往好的方向邁進了一大步。

英國首相強森（Boris Johnson）日前宣布，在全英疫情有逐漸趨緩的情勢下，將逐步有條件的解封，從三月八號起至六月將分四個階段進行。而對於室內表演藝術活動的解封主要是在第三階段，從五月十七號開始，將有有條件地允許恢復室內一千人以內的活動，或室外不超過四千人的活動。而在大型室外體育館的運動賽事則可以允許最多不超過一萬人的觀眾進場，只是並沒有說明是否一體適用於演唱會等表演活動。

雖然表演工作者們都對於這個期待已久的開放充滿期待，但也表示需要知道更多的細節，才能夠進行更多的安排。皇家愛樂管絃樂團的行政總監James Williams更表達憂慮，畢竟縮減參與的觀眾人數，對於樂團進行一場演出的成本效益來說，還是不划算，必須要有更多的配套方案，或是政府的補助，才能讓活動順利進行。也因此，他還是期待能夠盡快看到完全開放的時刻到來。

只不過，儘管目前因為封城的效果，以及開始接受疫苗注射的人越來越多，整體疫情似乎有被控制下來，但首相強森也在記者會中表示，要能完全達到沒有疫情的一天，恐怕還遙不可及甚至是永遠不可能，也因此，政府的各項開放行為，都只能是滾動式的調整，希望能夠兼顧到民生經濟，以及人民的健康安全。

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