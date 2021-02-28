德州小提琴家擁琴入睡以防樂器失溫

文/MUZIK

德州日前經歷一場罕見的低溫風雪，向來溫暖的地方竟然連續好幾天氣溫低至零下十度甚至二十度，也造成當地電力供應中斷，水管斷裂而缺水，影響了數以百萬人的日常生活。

這個突如其來的低溫，也讓弦樂器的演奏者們頭痛不已。木製的樂器因為低溫而流失水分，進而過於乾燥，特別容易產生斷裂。小提琴家波依德（Aaron Boyd）就害怕自己的十七世紀古琴會承受不了這個極端氣候，連續幾天都用棉被裹著琴並抱著她睡覺，以確保不會失溫。

波依德的樂器是出自製琴宗師，同時也是威尼斯製琴學派的開創者Matteo Goffriller之手。這把樂器是他十年前在紐約時遇到的，當時可以用一見鍾情來形容，就立刻入手使用至今。但就像許多超過兩三百年的樂器一樣，雖然能夠繼續製造優美的琴音，但本體確實越來越脆弱，本來日常的照護就已經需要小心翼翼，如今碰上氣候劇烈的變化，更加難以承受。

波依德在接受訪問的時候說到，他對待他的三百年名琴就好比是對待一個真實的生命一般，也很擔心如果一但受損，即便是可以修復，對於提琴本身的傷害也是永久的，如今只希望這個天災能趕緊過去，讓他和他的樂器都能安然生存下來。

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