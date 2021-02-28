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聆聽現場音樂會可提升孩童的專注力與感知力

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

好的，也許大家都已經認知到，學習古典音樂的孩子，並不一定就不會變壞或是變聰明。但古典音樂是不是真能對小朋友帶來一些正面的助益呢？根據來自英國的調查報告顯示，答案是肯定的。

阿波羅音樂計畫（Apollo Music Projects）在過去幾年致力於探討古典音樂和孩童身心靈間的交互作用，在日前公布了最新的一份研究結果，在針對574名年紀在八到十歲的小朋友們，參與現場古典音樂會後，在心理狀態上的反應。

調查顯示，有八成的孩童都表示，在音樂會過後，他們的心情都呈現正面的感受，更有半數的人描述這樣的心情為放鬆和平靜。而後續的追蹤也發現，這些孩童們回到課堂上後，對於聽覺反應和專注力都有提升。此外還有一個有趣的發現，那就是音樂會的內容，似乎並沒對調查的結果，有甚麼直接會顯著的影響。

然而，從去年開始的疫情，讓許多音樂表演紛紛取消或延期，阿波羅計畫也擔心這樣的結果，或許對於孩童的發展會造成相當的影響。根據過往的調查也發現，在參與過現場的音樂會後，有近七成的孩童都更願意開始接觸並學習樂器演奏，同時也提升他們在其他領域中學習的專注力與感知力。

阿波羅音樂計畫除了進行各項的研究調查外，還會舉辦許的現場音樂會，邀請許多沒有機會進音樂廳的孩子們前來聆賞，執行此計畫的基金會執行長David Chernaik表示，疫情讓許多學齡中的孩子錯失了欣賞音樂會的機會，雖然目前人們還在為了控制疫情而努力，但如果有朝一日能夠恢復正常，他希望能盡快的在安全環境下，復辦音樂會，讓更多的孩童能近距離的欣賞到音樂表演。

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學音樂不會變聰明

科學證明：學習音樂與學科表現具有正面因果關係，但不是讓你變聰明

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《MUZIK閱聽古典樂》

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