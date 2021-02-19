羅馬尼亞製琴工業的雙重衝擊

文/MUZIK

談到歐洲的製琴工藝，大家最先想到的一定是名琴的故鄉義大利，然後可能是法、德，甚至是東歐的捷克，但羅馬尼亞其實也是歐洲的製琴重鎮，其中又以位於中部的雷京市（Reghin）最為重要。

圍繞著盛產楓木的自然森林區，雷京有著得天獨厚的條件，加上上個世紀共產政權統治之下，這裡曾經被指定為發展樂器生產的重點區域，因此留下了許多的生產設備及技術。

葛利卡（Vasile Gliga）是雷京最重要的絃樂器製造者，他的工廠在去年總共賣出了超過五萬把的樂器，從小提琴到低音提琴都有。而在他的顧客當中，只有2%來自於羅馬尼亞，其他全部都外銷至歐洲各國，還有亞洲像是中國及日本。葛利卡生產的樂器品質相當優異，即便是給初學者使用的也絕不含糊，售價從200歐元到幾千歐元的選擇都有。

在雷京還有許多像葛利卡這樣以致琴維生的人，規模有大有小，但都以外銷為主。雖然有著好的天然條件以及傳統優良的製作技術，但雷京的製琴工業這幾年也受到相當大的挑戰。其一是來自於低價樂器的競爭，許多中國製的樂器因為製作成本較為低廉，售價幾乎是歐製樂器的1/10不到；而另一個挑戰則是來自於人力，越來越少的人願意投入這個行業。

事實上，羅馬尼亞近年來的外移人口眾多，由於國內經濟環境不佳，過去幾年有超過四百萬的羅馬尼亞人移居至歐洲其他國家謀生，這樣讓像雷京這樣的城市大量流失人口，特別是青壯年族群，也使得製琴產業開始鬧起人才荒。

製琴是一門專業且需要時間研習的功夫，葛利卡就說，一把樂器從開始製作到完成，大約需歷時300小時，這還不包括前面挑選木材，風乾等程序，往往需要用到五年以上，而每個步驟都需要經驗累積與傳承，要是沒有更多的人願意投入，這個擁有近百年發展的歐洲樂器城市，可能就要逐漸沒落了。

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